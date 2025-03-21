Çayırova\'da Öğrenciler Fidan Dikimiyle Orman Haftasını Kutladı

Çayırova'da öğrenciler, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında Çayırova fidanlar toprakla buluştu. Çayırova Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Gebze Orman İşletme Müdürü Mustafa Koçak, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Biz doğaya ne kadar sahip çıkarsak, doğa da bize o kadar sahip çıkar. Doğanın da en güzel, hayatımızın her anında bizleri mutlu eden parçası ormanlardır. Çayırova'da da geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yaklaşık 125 bin metrekare yeşil alan ürettik ve bunların halkımıza hizmet etmesine imkan sağladık. İnşallah bundan sonra da yeşil alanlarımızı üretmeye devam edeceğiz, ormanlarımıza sahip çıkacağız. Bugünün fidanı, yarının ormanı. Geleceğe nefes olduk. Yeşeren her fidan, yarınlara bırakacağımız en güzel miras" diye konuştu.

Ardından Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindekiler ağaç fidanlarını öğrencilerle birlikte Çayırova Anadolu Lisesi'nin bahçesine dikti. - KOCAELİ