Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı

10.03.2022 11:10
Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde stok ve fahiş fiyat denetiminde bulundu.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde stok ve fahiş fiyat denetiminde bulundu.

İlçe genelinde yapılan market denetimlerinde ekipler, piyasada oluşan arz talep dengesizliği sebebiyle ürünlerde fahiş fiyat ve stokçuluk yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Ayçiçek yağı fiyatlarını da kontrol eden ekipler, reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Bazı marketlerde reyonlarda az sayıda ayçiçek yağına rastlanırken, bazı marketlerde yağ reyonlarının dolu olduğu gözlemlendi. - KOCAELİ

Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı

YORUMLAR
500
Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi Bigadiç'te fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi Alanya'da marketlere stokçuluk denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Çayırova, Hisarcık, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Sarı Bıyık'tan Gerçek Kesik performansı: İzleyen herkes kahkahalara boğuldu
11:11 Doların yükselişi durdurulamıyor: 14,74 TL oldu
11:05 Mahkemeden skandal karar! Şiddet gören doktor kadın kendisini savunduğu için ceza aldı
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:16:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement