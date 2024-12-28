Çayırova Mavi Masa-İŞKUR, 2024'te 4.445 Kişiyi İşe Yönlendirdi - Son Dakika
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Çayırova Mavi Masa-İŞKUR, 2024'te 4.445 Kişiyi İşe Yönlendirdi

Çayırova Mavi Masa-İŞKUR, 2024\'te 4.445 Kişiyi İşe Yönlendirdi

Çayırova Belediyesi'nin Mavi Masa-İŞKUR Hizmet Noktası, 2024 yılında binlerce kişiyi iş bulmalarında destekledi. Toplamda 4.445 kişi işe yönlendirilirken, 2.643 kişi işe yerleşti.

28.12.2024 10:30  Güncelleme: 10:31
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Çayırova Belediyesi bünyesinde bulunan Mavi Masa- İŞKUR Hizmet Noktası, 2024 yılında 4 bin 445 kişiyi işe yönlendirirken, 2 bin 643 kişinin de işe yerleşmesine vesile oldu.

Çayırova Belediyesi Mavi Masa-İŞKUR Hizmet Noktası, iş arayan Çayırovalı ilçe sakinlerini, işverenlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından daha da aktif hale getirilen ve o günden bu yana binlerce ilçe sakininin işle buluşmasına imkan sağlayan Mavi Masa-İŞKUR Hizmet Noktası, 2024 yılında 4 bin 445 kişinin işe yönlenmesine vesile oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mavi Masa-İŞKUR Hizmet Noktası, istihdam ofisi anlayışıyla, ilçede iş arayan Çayırovalıları, özel sektördeki firmalarla bir araya getirmeye devam ediyor. Mavi Masa-İŞKUR Hizmet Noktası; açık pozisyon, vasıf ve mesleklerine göre vatandaşları en doğu işe yönlendiriyor. Vasıflı, vasıfsız, lisans, engelli, emekli, sabıkalı, ev hanımlarının evde iş talebi ve başvurularının yanında işsizlik ödeneği, öğrencilerin staj başvurularını da alan mavi masanın hizmetlerinden vatandaşlar oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Bu doğrultuda 2024'te yapılan çalışmalar kapsamında, 4 bin 445 kişi işe yönlendirilirken, 2 bin 643 kişinin de işe yerleşmesine vesile olundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova Mavi Masa-İŞKUR, 2024'te 4.445 Kişiyi İşe Yönlendirdi - Son Dakika

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