Çekirge Misafiri

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf Mustafa Tamer, evine giren yeşil çekirgeyi çay, peynir ve domatesle besledi.

İlçede esnaflık yapan Mustafa Tamer, yayla evinde kahvaltı yaptığı sırada evine yeşil çekirge geldiğini, çekirgenin kaçmadığını görünce çay kaşığı ile çekirgeye çay verdiğini, çekirgenin de içtiğini ifade etti.

Hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Mustafa Tamer, şunları söyledi:

"Çekirgemiz dışarıdan geldi, iki gün bizde konakladı. Dışarıdan yorgun geldi. Biz çay içiyorduk, çay kaşığına koyduk çayı, içecek mi acaba diye. Kana kana içti. Biz önce inanamadık, sonra baktık gerçekten susamış. İlerleyen saatlerde domates, biraz da peynir parçacıkları ikram ettik. Biz de bir, bir buçuk gün durdu ve sonra kendine geldi hayvan ve tekrar uçarak gitti. Bizde hikayesi bu şekilde. İlk defa karşılaştık. Daha önceden gördüğümüz bir hayvandı ama farklı oldu bunun hikayesi. Bizle beraber çay içti, peynir ve domates parçacıkları falan yedi. Koluma çıktı azıcık yaklaşarak, hani bir teşekkür vedasında falan böyle bir hareketler yaparak sonradan uçarak gitti, veda etti bize."