Çekmeköy Belediye Başkanı Personellere Babalar Günü Sürprizi Yaptı

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Kurban Bayramı'nda sahada olan personeller için özel bir organizasyona imza attı. Çekmeköylü vatandaşlara hizmet için sahada olan personellere eşleri ve çocuklarıyla Babalar Günü sürprizi yapıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bu yıl Kurban Bayramı ile aynı gün kutlanan Babalar Günü'nde sahada olan personel için sürpriz bir organizasyon yaptı. Zabıta ve temizlik personellerinin görev yaptığı yerlere çocukları ve eşleri kendilerinden habersizce getirildi. Başkan Çerkez'le görevleri ve bayramla ilgili sohbet eden personeller, çocuklarını ve eşlerini Babalar Günü hediyesi ve pasta ile karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Duygusal anların yaşandığı kutlamalarda personel ve ailelerinin heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Sürpriz öncesinde rutin bir ziyaret havası oluşturan Başkan Çerkez, personellerle iş ve işleyişler ile ilgili sohbet etti. Personellerin Başkan Çerkez'e bilgi verdiği esnada sohbete alkışlar eşliğinde dahil olan çocuklar ve personel eşleri, Babalar Günü'nü kutladı.

"Bugünü daha anlamlı kıldılar"

Taşdelen Cemal Güngör Parkı'nda görev yapan temizlik işleri personeli ile Sadettin Doyduk ile sohbet eden Başkan Çerkez, "Bugün çocukların ve eşin de yanımızda hem bayramlaşalım hem de Babalar Günü'nü kutlayıp, sana böyle güzel bir sürpriz yapalım dedik. İlçemizde ve bizlerde emekleriniz çok. Durmadan, yorulmadan komşularımız için çalışıp alın teri akıtıyorsunuz. Bugün ailemizde bizimle, bayramı ve Babalar Günü'nü daha anlamlı kıldılar. Ben de emeklerin ve gayretlerin için sana teşekkür ediyorum. Her zaman yanında olan böyle kıymetli bir aileye sahip olduğun için şanslısın" dedi.

"Mesleğin zor olduğu kadar güzel yanları da var"

Halkın refahı ve güveni için sahada olan ve Taşdelen Mahallesi'nde denetlemelerde bulunan zabıta personeli Adem İlhan'ı da bir market denetiminde sürprizle karşılayan Başkan Çerkez, "Mesleğin zor tarafları bunlar, bayramlarda özel günlerde sahadayız. Ama güzel yanları da var. Çalışmak alın teri akıtmak komşularımıza hizmet etmek bizler için bir onur ve gurur. Sana, ailene iyi bayramlar diliyor, çocuklarınla birlikte sağlıklı sıhhatli yıllar diliyorum. Babalar Günü'nün kutlu olsun" dedi. - İSTANBUL