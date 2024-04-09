Çekmeköy Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden ardından Çekmeköy Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez yönetiminde gerçekleşti. Başkan Çerkez; yeni dönemde görev alacak tüm meclis üyeleri ile bayramlaşarak komisyonlarda görev alacak üyelere de görevlerinde başarılar diledi.
2024-2029 yılları arasında Çekmeköy'e hizmet verecek olan Çekmeköy Belediye Meclisi, Başkan Orhan Çerkez yönetiminde toplantı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste; gündeme ilişkin 11 teklif maddesi ve 1 adet gündem maddesi görüşüldü.
Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Orhan Çerkez, "Çekmeköy'de ilçemize yakışan şekilde bir seçim dönemi atlattık. Huzur ve sükünet içinde geçen bu sürece katkıda bulunan tüm siyasi partilerimize ve geçmiş dönem belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çekmeköy'ümüzde birlikte çalışacağız, komşularımıza birlikte hizmet edeceğiz. Hangi siyasi parti olursa olsun biz mutlaka görüşlerine saygılıyız. Fikirleri önemsiyoruz ve ayırt etmeksizin halkımıza fayda sağlayacak her düşünceyi dinleyeceğiz. Çekmeköy'ün geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Önceliğimiz tabii başlamaktı. Çekmeköy bizden hizmet bekliyor. Bu hizmetleri yapabilmek için de sizlere ihtiyacımız var. Bilginiz beceriniz ve tecrübenizle hep birlikte kararlar alacağız ve Çekmeköy'ümüzü birlikte yöneteceğiz. 31 Mart Mahali İdareler Seçimlerinde halkımızın takdiriyle oluşan meclisimizin hayırlarla hizmet etmesini temenni ediyorum. Komşularımıza, Çekmeköy'ümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.
Toplantıda yapılan oylama sonucunda; Meclis 1. Başkanvekili Cumhuriyet Halk Partili Bora Kılıç seçilirken, Cumhuriyet Halk Partili Soner Çiçekli Meclis 2. Başkanvekili oldu. Yapılan oylamalar sonucunda gündem maddeleri arasında yer alan; Divan Katipleri, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kadın ve Aile Komisyonu, Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Harita ve Gecekondu Önleme Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonları üyeleri de belirlendi.
İlk meclis toplantısında; Marmara Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye seçimleri de gerçekleştirildi. 2023 Yılı Çekmeköy Belediyesi Faaliyet Raporu ve Sosyal Denge Sözleşmesi de meclisten oy birliği ile geçti. - İSTANBUL
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