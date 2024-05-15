Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Sevgi Festivali Düzenledi - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Sevgi Festivali Düzenledi

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Sevgi Festivali Düzenledi

Çekmeköy Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Sevgi Festivali düzenledi. Festivalde özel gereksinimli bireyler ve aileleri eğlendi.

15.05.2024 16:13  Güncelleme: 16:18
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Çekmeköy Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde "Engelsiz Sevgi Festivali" düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde özel gereksinimli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Başkan Çerkez de festivalde aileleri yalnız bırakmadı.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Çekmeköy Belediyesi, ilçede engelsiz yaşam hizmeti alan bireyler ve ailelerinin katılımıyla "Engelsiz Sevgi Festivali" düzenledi. Reşadiye Mesire Alanı'nda Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde özel bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Festivalde sahne alan pop sanatçısı Ferat Şimşek, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile alanda bulunan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca festivalde türkücü Yağız Kaya'da konuk sanatçı olarak sahne aldı. Renkli anlara sahne olan programda vatandaşlara; patlamış mısır, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve köfte ekmek ikram edildi. Çocuklar, yüz boyama ve sosis balon yapım atölyeleri ile keyifli anlar yaşadı. Başkan Çerkez, festivalde ailelerin masalarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

"5 yıllık hizmet süremizde engelli kardeşlerimizle el ele birlikte çalışacağız"

Çekmeköy'de düzenlenen Engelsiz Sevgi Festivali'nde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Mühim olan engelsiz bir yaşamı sürdürebilmek. Özel kardeşlerimizi, ağabeylerimizi, yurttaşlarımızı, hayattan koparmadan onları değerli bir birey haline getirmek. Üretimde, sosyal hayatta onlara birer şans vermek, fırsat eşitliği vermek. Kamuoyu düzenini sağlamak için; toplu taşıma araçları olsun, kültür merkezlerimiz olsun, iş hayatı olsun mühim olan engelli kardeşlerimize her yerde eşit imkan sağlamamız. Özel kardeşlerimizin başaracağı birçok şey var. Sanatta, edebiyatta, müzikte çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış vatandaşlarımız var. Çekmeköy'de de önceliğimiz, engellilerimizin huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak. Ekonomik, sosyal, kültürel yönden iş bulmaları yönünden bu imkanları sunmamız gerekiyor. İlçemizde 5 yıl boyunca hizmetimizde öncelikli konularımızdan biri de bu olacak. Engelli vatandaşlarımız ile el ele birlikte daha güzel yarınlar için çalışacağız." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Sevgi Festivali Düzenledi - Son Dakika

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