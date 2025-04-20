Çekmeköy'de Engelsiz Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Engelsiz Etkinlik Merkezi Açıldı

Çekmeköy\'de Engelsiz Etkinlik Merkezi Açıldı

Çekmeköy Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek ve ailelere dinlenme imkanı sunmak amacıyla Engelsiz Etkinlik Merkezi'ni hizmete açtı. Merkez, çeşitli eğitim ve atölye faaliyetleri ile bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı hedefliyor.

20.04.2025 11:08  Güncelleme: 11:17
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Çekmeköy Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarına imkan tanıyacak Engelsiz Etkinlik Merkezi'ni hizmete açtı. Ailelere dinlenme ve kendilerine vakit ayırma fırsatı sunacak Engelsiz Etkinlik Merkezi, eğitici atölye faaliyetleri ve profesyonel destek hizmetleri hem bireylerin hem de ailelerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Çekmeköy Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için Engelsiz Etkinlik Merkezi'ni hizmete açtı. Merkez, bireylerin eğitim ve atölye faaliyetlerine katılarak sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan tanırken, aynı zamanda aile bireylerine dinlenme ve kendilerine vakit ayırma fırsatı sunuyor. Bu proje, bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Engelsiz Etkinlik Merkezi, sunduğu geniş yelpazede eğitimler ve atölye faaliyetleri ile katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Merkezdeki eğitim ve atölyeler arasında; halı-kilim dokuma atölyesi, tekstil atölyesi, geri dönüşüm atölyesi, resim atölyesi, spor dersi, tenis eğitimi, santranç dersi, kodlama çalışmaları, öğrenmeye hazırlık çalışmaları, okuma-yazma, matematik dersleri, dikkat çalışmaları, günlük yaşam becerileri, toplumsal yaşam becerileri ve mantık muhakeme çalışmaları bulunuyor. Ayrıca, katılımcılara psikolojik danışmanlık hizmetinin de sunulduğu merkezde, bireylerin duygusal ve psikolojik destek alarak daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri teşvik ediliyor. Bu kapsamlı yaklaşımla, özel gereksinimli bireylerin potansiyellerini keşfetmelerini ve topluma daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlıyor.

"Kafamızı dağıtıyoruz, çocuklar mutlu bizler de mutluyuz"

Engelsiz Etkinlik Merkezi'nde verilen hizmetten faydalanan Oya Atar, "Sosyal bir çocuktu, daha sosyal bir çocuk oldu. Daha mutlu, burada arkadaşları var. Bizde daha mutluyuz, kendimize vakit ayırabiliyoruz. Ben Emir'i buraya gönderdiğimde dışarıdaki işlerimi halledebiliyorum, evdeki işlerimi halledebiliyorum. Bazı günler burada etkinliklere katılıyoruz. Biz de arkadaşlarımız ile sosyalleşebiliyoruz rahatlıkla. Atölyelere katılıyoruz, bir meşgale oluyor bizim için. Kafamızı dağıtıyoruz, çocuklar mutlu bizler de mutluyuz" dedi.

"Nefes alıyoruz"

Velilerden Rojda Bingöl, "En başta nefes alıyoruz. Arkadaşlarımız ile kaynaşıp, konuşup sosyalleşebiliyoruz. En azından gün içerisinde yaşadığımız problemleri burada birileri ile paylaşarak rahatlıyoruz. Psikolojik destekte alıyoruz. Asya da çok mutlu burada, severek geliyor. Hatta hiç okula gitmek istemiyor, hep buraya gelmek istiyor. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Orhan Çerkez'e çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Engelsiz Etkinlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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