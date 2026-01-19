Çekmeköy\'de Kar Şenliği Coşkusu

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen kar şenliğinde yüzlerce vatandaş karın keyfini yaşadı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Karın çilesini değil, güzelliğini ve bereketini paylaştık. Karı Çekmeköy'de eğlenceye dönüştürdük" dedi.

Çekmeköy'ün en büyük yeşil alanlarından biri olan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı, yarıyıl tatilinin ilk günlerinde düzenlenen dev kar şenliğine ev sahipliği yaptı. Başkan Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, karla kaplanan park alanı bayram yerine döndü. Soğuk havaya ve yoğun kar yağışına rağmen alana akın eden vatandaşlar, horon ve halaylar eşliğinde saatlerce eğlendi. Çocuklar ve aileler kartopu oynayıp, kardan adam yaparak unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik boyunca kurulan ateş başlarında katılımcılara sucuk ekmek de ikram edildi. Sıcak sohbetler eşliğinde ısınan vatandaşlar, kış mevsiminin güzelliklerini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün bizler ve çocuklarımız için çok güzel bir gün. Karın bereketini, heyecanını ve mutluluğunu Çekmeköylü komşularımızla paylaşmak istedik. Karın çilesini ve eziyetini tamamen neşeye ve eğlenceye çevirdik. Burada önemli olan karın güzelliğini ve bereketini paylaşmak. Parkımız dolu, komşularımız mutlu. Biz de çok memnunuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlik, Çekmeköylü vatandaşlara keyifli ve unutulmaz bir kış günü yaşattı. - İSTANBUL