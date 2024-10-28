Çekmeköy'de Renkli Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Yerel

Binlerce uçurtma gökyüzünde süzüldü

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi, "Uçurtma bizden, uçurması sizden" sloganıyla Uçurtma Şenliği düzenledi. Çocukların eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirdiği festivalde aileler de keyifle vakit geçirdi. Doyasıya eğlencenin yaşandığı şenlikte binlerce uçurtma dağıtıldı.

"Çekmeköy Belediyesi Uçurtma Şenliği", Güngören Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. "Uçurtma bizden, uçurması sizden" sloganıyla gerçekleşen şenliğe, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve 7'den 70'e Çekmeköylüler katıldı. Binlerce uçurtmanın dağıtıldığı şenlikte, Başkan Çerkez de uçurtma dağıtımı yaparak çocukların neşesine ortak oldu. Binlerce vatandaş doğayla iç içe olan sosyal tesislerde, aileleriyle keyifli bir Pazar geçirdiler.

Atölyelerde keyifli vakit geçirdiler

Ailelerin keyifli vakit geçirdiği şenlikte; yüz boyama, sosis balon atölyesi, karikatür atölyesi, illüzyon gösterisi, palyaço gösterisi ve çeşitli ikramlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Uçurtmalarını gökyüzüne bırakan çocuklar renkli anlar yaşarken, şenlik ile unutulmaz bir gün geçirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün burada, 'Uçurtma bizden, uçurması sizden' sloganıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uçurtmaları hep birlikte özgürlüğe uçuruyoruz. Uçurtmalar, özgürlüğü ve hayal gücünü simgeler. Bugün, gökyüzünde uçan rengarenk uçurtmalarla çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Aynı zamanda ilçemizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sevgi, dostluk ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz özel bir gün yaşıyoruz. Hep birlikte, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süslüyor, çocuklarımızın neşesine ortak oluyoruz. Çocuklarımızın gülümsemeleri, mutlu olmaları bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Hedefimiz, daha mutlu ve güler yüzlü bir Çekmeköy oluşturmak" dedi.