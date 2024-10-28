Çekmeköy'de Renkli Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çekmeköy'de Renkli Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Uçurtma Şenliği, binlerce uçurtmanın gökyüzünde süzüldüğü, çocukların eğlenceli etkinliklerle keyifli zaman geçirdiği bir festival oldu. Aileler, çeşitli atölyelerle dolu bu etkinlikte eğlencenin tadını çıkardı.

28.10.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binlerce uçurtma gökyüzünde süzüldü

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi, "Uçurtma bizden, uçurması sizden" sloganıyla Uçurtma Şenliği düzenledi. Çocukların eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirdiği festivalde aileler de keyifle vakit geçirdi. Doyasıya eğlencenin yaşandığı şenlikte binlerce uçurtma dağıtıldı.

"Çekmeköy Belediyesi Uçurtma Şenliği", Güngören Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi. "Uçurtma bizden, uçurması sizden" sloganıyla gerçekleşen şenliğe, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve 7'den 70'e Çekmeköylüler katıldı. Binlerce uçurtmanın dağıtıldığı şenlikte, Başkan Çerkez de uçurtma dağıtımı yaparak çocukların neşesine ortak oldu. Binlerce vatandaş doğayla iç içe olan sosyal tesislerde, aileleriyle keyifli bir Pazar geçirdiler.

Atölyelerde keyifli vakit geçirdiler

Ailelerin keyifli vakit geçirdiği şenlikte; yüz boyama, sosis balon atölyesi, karikatür atölyesi, illüzyon gösterisi, palyaço gösterisi ve çeşitli ikramlarla çocuklar doyasıya eğlendi. Uçurtmalarını gökyüzüne bırakan çocuklar renkli anlar yaşarken, şenlik ile unutulmaz bir gün geçirdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün burada, 'Uçurtma bizden, uçurması sizden' sloganıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uçurtmaları hep birlikte özgürlüğe uçuruyoruz. Uçurtmalar, özgürlüğü ve hayal gücünü simgeler. Bugün, gökyüzünde uçan rengarenk uçurtmalarla çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Aynı zamanda ilçemizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek sevgi, dostluk ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz özel bir gün yaşıyoruz. Hep birlikte, gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süslüyor, çocuklarımızın neşesine ortak oluyoruz. Çocuklarımızın gülümsemeleri, mutlu olmaları bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Hedefimiz, daha mutlu ve güler yüzlü bir Çekmeköy oluşturmak" dedi.

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, Festival, Çekmeköy, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çekmeköy'de Renkli Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:59:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de Renkli Uçurtma Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.