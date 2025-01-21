Çekmeköy\'de Yıllardır Süren Tapu Sorunu Nihayet Çözüldü

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Çekmeköy'ün Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yıllardır süre gelen tapu sorununu çözüme kavuştu. Vatandaşlara tapularını Başkan Orhan Çerkez takdim etti.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde belde döneminden bugüne süre gelen 48 hanenin tapu problemi 30 yıl sonra çözüme kavuştu. Belde belediyesi döneminden bugüne vatandaşların büyük uğraş harcadığı ve düğüme dönen tapu problemi Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in büyük uğraşları neticesinde sonuç verdi. Başkan Çerkez, yıllar sonra çözüme kavuşturulan tapu probleminin düğümlerinin son bulması sonrasında hak sahiplerine tapularını teslim etti. Yıllardır çözüm bekleyen vatandaşlar tapularına kavuşmaları ile birlikte duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar Başkan Orhan Çerkez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

"30 yıllık bekleme süreci bitti"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Mehmet Akif Mahallemizde en büyük sorun tapu sorunuydu orayı ziyaret ettiğimizde de bu sorunu çözeceğimizin sözünü vermiştik. 9 ay gibi kısa bir zamanda da çalışmasını yaptık. Bu zaman içerisinde de tapu sorununu çözdük. Bugünde tapuları teslim ettiğimiz güzel bir gündeyiz. 30 yıllık bekleme süreci bitti. Bundan sonra mutlu ve güzel günler başladı. Umarım çocuklarınızla ve torunlarınızla sıcacık yuvalarınızda oturursunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Her şey güler yüzlü Çekmeköy için" dedi.

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Sertif Yılmaz, "Mahallemizde Sultan Sokak ve Alınteri Sokak'ta 48 hanemizin tapusu için yıllardır çalışmalar devam ediyordu, sorunluydu. Bugün itibariyle de sorunlar bitti, komşularımız buradan sevinçli bir şekilde çıkacaklar. Burada başta başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Tapusuna kavuşan mahalle sakini Muharip Gazi Mehmet Yiğit, "Yıllardır çözülemeyen tapu sorunumuzu Orhan Başkanımız çözdü, tapularımıza da kavuşmuş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL