Çekmeköy Millet Bahçesi Hizmete Açıldı

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Çekmeköy Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 100 dönümlük Çekmeköy Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Çekmeköy Belediyesi'nin Çamlık Mahallesi'nde yapım çalışmalarını tamamlandığı Millet Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediyesi ve Emlak Konut işbirliği ile tamamlanan Çekmeköy Millet Bahçesi açılışına; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

7'den 70'e tüm Çekmeköylü vatandaşların keyifle vakit geçireceği 100 dönümlük alana konumlandırılan Millet Bahçesi içerisinde; sosyal tesis, alanında ilk olma özelliği taşıyan tabiat okulu, çocuk oyun alanları, fitness ve spor alanları, dinlenme cepleri, oritering toplanma alanı, kaykay pisti (skate park), etkinlikler için sahne, yağmur barınakları, teras, bakı terası, 145 araçlık otopark, bisiklet park alanı, yürüyüş yolları, tuvaletler ve mescit bulunuyor.

Çekmeköy Millet Bahçesi açılışında katılımcıları selamlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Parkımızda; öğrencilerimizin, her gün bir okulumuzun burada açık havada eğitim alacağı topraktan neler yaratıldığını, bitkilerin dokusuyla neler yapabileceğini göreceği bir de tabiat okulumuz var. Böyle 100 bin metre kare bir yerin, bitirmiş olmaktan hizmete açmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çekmeköyümüze hayırlı mübarek olsun. Sizler bize dua edeceksiniz, destek olacaksınız. Bizde alnımızın son damla terine kadar bu şehre hizmet edeceğiz. Millet Bahçemiz içindeki aktivite alanları, parkları, spor alanları, sosyal tesisiyle Çekmeköyümüze hayırlı olsun" dedi.

Millet Bahçesi içerisinde yepyeni bir sosyal alan : Tabiat Okulu

Çekmeköy Millet Bahçesi içerisinde konumlandırılan ve Başkan Poyraz'ın yeni dönem projeleri içinde de yer alan park konseptine uygun olarak hazırlanan Tabiat Okulu; çocuklara doğayı keşfetme, öğrenme ve doğa ile uyumlu yaşama becerileri kazandırma amacıyla tasarlandı.

Tabiat Okulu, çocuklara doğa ile doğrudan etkileşim içinde olma fırsatı sunacak. Çekmeköylü Çocuklar; doğa yürüyüşleri, doğa keşifleri, bitki ve hayvan tanıma etkinlikleri, sürdürülebilirlik, sıfır atık, interaktif atölye çalışmaları, özel gün etkinlikleri gibi faaliyetlerle doğanın güzelliklerini keşfedecekler. Tabiat Okulu aynı zamanda doğa sevgisi, çevre bilinci, takım çalışması, liderlik becerileri, dayanıklılık, özgüven ve bağımsızlık gibi değerleri de pekiştirecek. - İSTANBUL