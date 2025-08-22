Celal Bayar Vefatının 39. Yılında Anıldı - Son Dakika
Celal Bayar Vefatının 39. Yılında Anıldı

Celal Bayar Vefatının 39. Yılında Anıldı
22.08.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39. yılı dolayısıyla Bursa'da düzenlenen anma töreninde kabri başında anıldı. Çok sayıda siyasi ve askeri temsilcinin katıldığı tören, Bayar'ın öz geçmişinin okunması ve saygı duruşu ile sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 39. yılında kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 39. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Umurbey Mahallesi'nde yer alan anıt mezardaki törene, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bayar ailesinin fertleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Celal Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenkler bırakılmasıyla devam eden tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Törenlerde bu yıl ilk defa Merkez Asım Kocabıyık Camii İmam Hatibi İsmail Kuştaşı tarafından dua yaptırıldı - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Celal Bayar, Politika, Kültür, Yerel, Yaşam, Tören, bursa

Son Dakika Yerel Celal Bayar Vefatının 39. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Celal Bayar Vefatının 39. Yılında Anıldı - Son Dakika
