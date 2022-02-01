Çelikhan'da kar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaklaşık 10 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle günlerdir kapalı olan Adıyaman- Çelikhan Karayolu ile Çelikhan- Malatya Karayolu, karayolları ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı.

Açılan yolu kullanan araç sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda da güvenlik güçleri tarafından uyarılıyor.

Kar yağışı dolayısıyla ilçeye doğalgaz sağlayan tankın zaman zaman boşalması dolayısıyla gazda kesinti yaşanıyor. Vatandaşlar, tank dolumunun rahat yapılabilmesi için Sürgü- Çelikhan Karayolunun sürekli açık tutulmasını istedi. - ADIYAMAN