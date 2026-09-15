Çelikhan Kaymakamı Pelvan, sıcak asfalt planlanan köy yolunu inceledi

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı köy yollarında yürütülen yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Özgür Pelvan, İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi ekipleriyle birlikte Recep-Aksu Grup Yolu'nda incelemelerde bulundu. Sıcak asfalt yapılması planlanan yol güzergahını yerinde inceleyen Pelvan, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Köylerin yol ve altyapı ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini belirten Kaymakam Özgür Pelvan, "İlçedeki köy yollarında vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ve yapılması planlanan sıcak asfalt çalışmasıyla yolun ulaşım standardının yükseltilmesi hedefleniyor. Vatandaşların ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceğiz" diye konuştu.