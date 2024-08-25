Çelikoğlu Demir Çelik\'in Kurucusu Hacı Ahmet Özçelik Hayatını Kaybetti

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Karabük'ün tanınmış sanayici iş insanlarından, Çelikoğlu Demir Çelik'in kurucularından Hacı Ahmet Özçelik 84 yaşında hayatını kaybetti.

İş insanı Mehmet, Remzi ve İlhan Özçelik'in babaları Hacı Ahmet Özçelik, tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Karabük ve Safranbolu'da geniş bir çevrede sevilen Hacı Ahmet Özçelik, sanayi dünyasında gösterdiği başarılarla tanınıyor ve bölgeye yaptığı katkılarla hatırlanıyor.

Çelikoğlu Demir Çelik'in kuruluşunda büyük emek veren Hacı Ahmet Özçelik, iş dünyasında çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle bilinen, örnek bir sanayici olarak tanındı. Uzun yıllar süren iş hayatı boyunca Karabük'ün sanayi ve ekonomisine önemli katkılarda bulundu, aynı zamanda yardımsever kişiliğiyle de toplumun takdirini kazanmış bir insandı.

Merhum Hacı Ahmet Özçelik'in cenazesi, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü Safranbolu Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KARABÜK