Çeltikli Köyü'nde Geleneksel Çeltik Ekimi Başladı

02.06.2026 08:54
Bitlis'in Çeltikli köyünde, imece usulüyle geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor.

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde vatandaşlar, yüzyıllardır süregelen imece geleneğini yaşatarak çeltik ekimine başladı.

Yaklaşık 100 dönümlük arazide dedelerinden ve babalarından öğrendikleri yöntemlerle üretim yapan köylüler, dayanışma ruhuyla tarlalarda yoğun mesai harcıyor. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen köylüler, sırayla birbirlerine ait tarlalarda çalışarak çeltik ekimini gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tarlalara inen çiftçiler, teknolojik ekipman kullanmadan geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalara giren köylüler, küreklerle çeltik havuzları oluşturarak ekim hazırlıklarını tamamlıyor. İklimi ve verimli toprakları sayesinde çeltik üretimi için elverişli bir yapıya sahip olan Çeltikli köyünde çiftçiler, atalarından miras kalan üretim kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Köy sakinleri, yetiştirdikleri çeltiğin tamamen doğal yöntemlerle üretildiğini belirterek, geleneksel tarımı sürdürmenin gururunu yaşadıklarını ifade ediyor.

Çeltikli köyünde üretilen ve bölge genelinde pazarlanan pirincin en dikkat çekici özelliğinin ise diyabet hastalarının da tüketebileceği türde olduğu belirtiliyor. Her yıl mayıs ayının başında başlayan ancak bu sene havaların geç ısınmasından dolayı yeni başlayan çeltik ekimi ay sonuna kadar sürerken, büyük emeklerle yetiştirilen pirincin hasadı ise eylül ayında yapılıyor.

Çeltikli Köyü Muhtarı Ömer Kırşen, hiçbir makine kullanmadan asırlardır aynı yöntemlerle çeltik ekimi yaptıklarını belirterek, "Asırlardır sürdürdüğümüz geleneksel pirinç ekimine başladık. Sabahın erken saatlerinde önce traktörlerin araziyi sürmesi ile başlıyor. Sonra tüm köylü imece usulü ile çalışmaya başlıyoruz. Bu pirincin özelliği, nişasta oranının çok düşük olmasıdır. Şeker hastası olan insanlar çok rahat tüketebiliyor. Asırlardır dededen babadan kalma yöntemlerle hiçbir makine kullanmadan ekimimiz devam ediyor. Tamamıyla insan gücüyle yapılan bir sistemdir. Böyle geldi böyle devam edecek inşallah. Yaklaşık 100 dönüm araziden 100 tona yakın pirinç üretiyoruz. Bu pirincin ise özel müşterileri bulunmakta. O şekilde satışa sunuyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
