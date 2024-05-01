Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti - Son Dakika
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Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti

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Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biri olan taziye evlerine yemek ikramı başladı. Kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan paketler Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde özenle tek tek ambalajlanarak her cenaze evine 40 kişilik menüler halinde ulaştırılıyor.

01.05.2024 18:56  Güncelleme: 19:02
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Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun'un seçim döneminde dile getirdiği vaatlerden biri olan taziye evlerine yemek ikramı başladı.

"Acılı Gününüzde İlk Taziye Yemeği Bizden" projesi kapsamında yakınlarını kaybeden ailelerin üzüntülerini paylaşmak amacıyla Başkan Uzun'un talimatıyla başlatılan uygulamada bugün itibarıyla ilk cenaze evlerine yemekler ulaştırıldı.

Kavurma, pilav, tatlı, salata ve ayrandan oluşan paketler Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde özenle tek tek ambalajlanarak her cenaze evine 40 kişilik menüler halinde ulaştırılıyor.

Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cenaze evlerinde ikram geleneğine son veren proje hayata geçti - Son Dakika
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