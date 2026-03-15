Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erduran'dan İbb Davası Yorumu: "Biz Adil Yargılamadan Yanayız"

Savaş Kalkan

(TOKAT) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Erduran, İBB Davası'nı yakından takip ettiklerini belirterek adil yargılama çağrısında bulundu.

Erduran, partisinin iftar programlarına katılmak üzere geldiği Tokat'taki programı kapsamında Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na yeniden seçilen Musa Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemiyet Başkanı Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erduran da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erduran, İBB Davası'nı yakından takip ettiklerini belirterek, "Tabii, bir suçlu varsa mutlaka cezasını görecektir. Bizim bundan yana hiçbir itirazımız yok, hiçbir tereddüdümüz de yok. Ama iş öyle ki, bazı kurumlar zedelenmeden… İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir belediye. Kul hakkına girmeden, inşallah adil bir yargılama olur. Biz adaletli olmaktan, şeffaflıktan ve adil yargılamadan yanayız" dedi.

Emeklilerin durumunu herkesin gördüğünü hatırlatan Erduran, "Bu iş için ekonomist olmaya gerek yok. Herkes cebine baktığı zaman ülkenin durumunu aşağı yukarı az buçuk görebiliyor. Hepimizin evinde bir kazan kaynıyor. Ama işte kiminde az kaynıyor, kiminde çok kaynıyor ve maalesef bu konuda emekliler en mağdur gruplar arasında. Tasarruf tedbirleri uygulanmalı ama tasarruf tedbiri emeklinin maaşından, engellilerin maaşından değil, bu imtiyazlardan başlanması lazım" diye konuştu.

Erduran, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını eleştirerek, İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması çağrısında bulundu.