Cengiz Yılmaz AGÜ Rektörü Oldu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz; yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yeniden AGÜ Rektörlüğü'ne atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, "Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Cengiz Yılmaz atanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
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