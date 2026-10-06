CENTCOM, İran ablukasında 130 gemiyi yönlendirdi, son 12 haftada 13 gemiyi imha etti - Son Dakika
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CENTCOM, İran ablukasında 130 gemiyi yönlendirdi, son 12 haftada 13 gemiyi imha etti

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CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasının sıkı sürdüğünü, 5 Ekim'de Orta Doğu'da 130. ticari geminin yönünün değiştirildiğini açıkladı. Ayrıca talimatlara uymayan 3 geminin hareket kabiliyeti engellendi, son 12 haftada 13 ticari gemi imha edildi.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı uygulanan deniz ablukasının sıkı bir şekilde devam ettiğini duyurarak, bu kapsamda rotası değiştirilen gemi sayısının 130'a ulaştığını açıkladı. Ablukayı ihlal eden veya İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "milyarlarca dolarlık gölge ağın" bir parçası olan 13 ticari geminin ise imha edildiği bildirildi.

ABD ordusu, İran'a karşı başlatılan deniz ablukasına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada ablukanın sıkı bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Bu kapsamda, 5 Ekim'de Orta Doğu'daki 130. ticari geminin de yönü değiştirilmiştir" denildi. İran'a yönelik deniz ablukasının son olarak Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatıyla 14 Temmuz'da yeniden başlatıldığı hatırlatılarak, "Amerikan güçleri, rotası değiştirilen 130 gemiye ek olarak talimatlara uymayı reddeden 3 geminin ise hareket kabiliyetini engellemiştir" ifadelerine yer verildi.

"13 ticari gemi imha edildi"

CENTCOM'un ayrıca son 12 hafta içinde ablukayı ihlal eden veya İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait "milyarlarca dolarlık gölge ağın" bir parçası olan 13 ticari gemiyi imha ettiği aktarıldı. Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı açıklarında seyreden tüm gemilere güvenlik uyarılarını takip etme ve gerekli durumlarda gemiler arası telsiz kanalı üzerinden ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişime geçme çağrısında bulunuldu.

"Ablukayı delmeye çalışan gemilere karşı hızla harekete geçeceğiz"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ordusunun deniz ablukasını kararlı bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayarak, "Ablukayı delmeye çalışan tüm gemilere karşı hızla harekete geçeceğiz. Güçlerimiz son derece eğitimli, profesyonel ve ölümcüldür" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA
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