 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çerkeş'teki Hacı Mustafa Efendi Türbesi 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çerkeş'teki Hacı Mustafa Efendi Türbesi 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor

Çerkeş\'teki Hacı Mustafa Efendi Türbesi 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1814 yılında vefat eden Halvetiye Dergahı'nın Şa'baniyye kolunun ikinci piri olan Hacı Mustafa Efendi için yapılan türbe, 2 asırdır ziyaretçilerini ağırlıyor. Türbeyi ziyaret edenler, bol bol dua ediyor ve dualarının kabul olmasını diliyor.

04.02.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1814 yılında hayatını kaybeden Halvetiye Dergahı şeyhlerinden Hacı Mustafa Efendi'nin kabri, 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 1814 yılında vefat eden Halvetiye Dergahı'nın Şa'baniyye kolunun ikinci piri olarak bilinen Hacı Mustafa Efendi için yaptırılan türbe, 2 asırdır ziyaretçilerini ağırlıyor. 1743 yılında doğan, ailesi ile birlikte Çerkeş'e yerleştiği rivayet edilen ve 73 yılında yaşamını yitirdiği öğrenilen Hacı Mustafa Efendi'nin naaşı, Kadınşah Camii bitişiğine defnedildi. Türbe haline getirilen kabir, 2 asırdır ziyaretçilerini ağırlıyor.

"Bol bol dualar ettik"

Türbeyi ziyaret eden Sıla Bıyıklı, "Hacı Mustafa Efendi, ailesiyle birlikte Çerkeş'e hicret etmişlerdir. Vefat etmesinin ardından kabri Kadınşah Camii'nin yanındaki türbede bulunmaktadır. Ailesi ise bahçesinde defnedilmiştir. Biz de buraya geldik dua ettik. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İletişim Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında yapılan faaliyetleri tek tek sıraladı
    13:07 İletişim Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında yapılan faaliyetleri tek tek sıraladı

    İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.

  • Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen TOKİ hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin?
    12:34 Murat Kurum kamerasını kapattığı iddia edilen TOKİ hak sahibiyle karşılaştı: O sen miydin?

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.

  • Ünlü isimler depremzedelere moral vermek için bölgeyi ziyaret etti
    12:21 Ünlü isimler depremzedelere moral vermek için bölgeyi ziyaret etti

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.

  • Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde saldırıdan sonra ilk pazar ayini
    12:13 Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde saldırıdan sonra ilk pazar ayini

    Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.

  • Komşusunu keserle katleden adam cinayeti itiraf etti
    11:39 Komşusunu keserle katleden adam cinayeti itiraf etti

    Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.

  • Elazığ ile Bingöl arasında 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi
    11:30 Elazığ ile Bingöl arasında 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

    İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

  • Ukrayna'nın Luhansk saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti
    11:17 Ukrayna'nın Luhansk saldırısında 28 kişi hayatını kaybetti

    Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak
    11:12 Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak

    İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Çankırı, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkeş'teki Hacı Mustafa Efendi Türbesi 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 13:23:03. #1.13#
SON DAKİKA: Çerkeş'teki Hacı Mustafa Efendi Türbesi 210 yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement