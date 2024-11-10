Çermik Kaplıcasında Hafta Sonu Yoğunluğu

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan ve İtalya'daki sularla aynı mineral oranına sahip olan kaplıcada hafta sonu yoğunluğu.

Çermik ilçesinde bulunan kaplıca, kent merkezine yaklaşık 90 kilometre olup, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Siirt, Batman ve Mardin gibi yakın illerden yoğun ilgi görüyor.

İtalya'daki kaplıca sularının mineral oranıyla eş değer olduğunu ifade eden işletme sahibi Yunus Yıldız, hafta sonu otellerinde yoğunluk olduğunu söyledi.

İki tane termal havuz, iki tane yarı olimpik tatlı su havuzları olduğunu belirten Yıldız, "Hafta sonları vatandaşlar kaplıcalarımızı tercih ediyor. Özelikle soğuk havalar, salgın durumları ve mevsim geçişleriyle birlikte müşterilerimiz yoğun bir şekilde geliyor. Tuz odamız, çamur banyosu, masaj odamız, sauna, fitnessımız var. Tamamen fizik tedavi hastanesi olarak işlev görüyor. Konforlu uyku, vücut rahatlığı için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere hizmet veriyoruz, yoğunluğumuz devam ediyor" dedi. - DİYARBAKIR