Çermikli hacılar yurda döndü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren hacılar, memleketlerine döndü.

Milyonlarca hacının ziyaret ettiği kutsal topraklara giden Türkiyeli hacılar, ülkelerine dönmeye başladı. Çermik ilçesinden de bu ibadeti yerine getiren hacılar, ilçeye döndü. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, hacıları hanelerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı, onlarla hasbihal ederek, bu kutsal görevi yerine getirdikleri için, onları tebrik etti. - DİYARBAKIR