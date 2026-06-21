Çermikli hacılar yurda döndü - Son Dakika
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Çermikli hacılar yurda döndü

Çermikli hacılar yurda döndü
21.06.2026 10:47  Güncelleme: 10:49
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren hacılar, memleketlerine döndü. Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, hacıları evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı ve tebrik etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren hacılar, memleketlerine döndü.

Milyonlarca hacının ziyaret ettiği kutsal topraklara giden Türkiyeli hacılar, ülkelerine dönmeye başladı. Çermik ilçesinden de bu ibadeti yerine getiren hacılar, ilçeye döndü. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, hacıları hanelerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı, onlarla hasbihal ederek, bu kutsal görevi yerine getirdikleri için, onları tebrik etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çermikli hacılar yurda döndü - Son Dakika

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