Çermik'te Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Çermik'te Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Çermik\'te Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Katılımcılar yayaların can güvenliğini vurgulayan pankartlar taşıyarak örnek yaya geçidi kullanımı gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda öğrencilere Fahri Trafik Denetimcisi kartları dağıtıldı.

10.05.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Çermik'te de düzenlenen programla kutlandı.

Bu kapsamda Diyarbakır yolu üzerindeki Zübeyde Hanım Anaokulunda Çermik İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma trafik tarafından düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü ile öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Trafik bilincini oluşturmak trafik kazalarında maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Hayata Saygı Duruşu' gibi yayaların can güvenliğinin önemini vurgulayan ve 2024 Trafik Haftası sloganı olan 'Hayatla Yarışılmaz' pankartlarını taşıyarak polis eşliğinde örnek yaya geçidi kullanımı gerçekleştirildi. Öğrenciler Kaymakam Vahit Yılmaz ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu eşliğinde, sürücüleri yaya geçidi ve emniyet kemeri kullanımı konusunda hem bilgilendirdi hem de uyardı. Etkinlik sonunda öğrencilere protokol üyeleri tarafından Fahri Trafik Denetimcisi kartları dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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