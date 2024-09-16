Çermik\'te Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle 250 öğrenciye kırtasiye malzemeleri çantaya bırakılıp teslim edildi.

İstanbul Çermikliler Derneği Başkanı Sabri Akay öncülüğünde iş adamı ve hayırseverlerin katkılarıyla öğrenciler için kırtasiye malzemeleri ve çanta alındı. Hazırlanan malzemeler, ilçede 5 okulda toplam 250 öğrenciye dağıtıldı. Akay, destek veren herkese çok teşekkür ettiğini, bundan sonra da öğrencilere katkı sağlayacaklarını söyledi. - DİYARBAKIR