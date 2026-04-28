Çermik\'te taziyeevi açıldı

28.04.2026 10:29  Güncelleme: 10:30
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Saray Mahallesi'nde Ömer Gümüş adına yaptırılan taziyeevi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yaklaşık bir yıl önce Saray Mahalle muhtarı Şehmus Gültekin'in sosyal medyadan başlattığı taziyeevi yapım talebi karşılıksız kalmadı. İstanbul'da tekstil sektöründe hizmet veren Çermikli iş adamı Mehmet Gümüş, vefat eden babası Ömer Gümüş adına bu projenin yapımını üstlenerek, bir yıl gibi kısa bir sürede taziyeevinin yapımını tamamladı. Çermik Belediyesi ve hayırsever vatandaşların da katkı sunduğu taziyeevinin açılışı yapıldı. Açılış törenine Kaymakam Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerifle açılışı yapılan taziyeevinde, katılımcılara Ömer Gümüş hayrına yemek ikramında da bulunuldu. Açılışta konuşan Kaymakam Karataş, ilçeye kazandırılan taziyeevi için Gümüş ailesine teşekkür etti .

Gümüş ailesi tarafından babalarının adına yaptırılan taziye evi, 2 katlı bayan ve erkekler için ayrı ayrı katlar şeklinde tasarlanırken, aynı anda 300 kişiye hizmet verebilecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

10:39
Yıldız isim gidiyor mu Derbi sonrası Fenerbahçe’de ilk ayrılık
Yıldız isim gidiyor mu? Derbi sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
10:29
Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
Advertisement
