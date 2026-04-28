Çermik\'te taziyeevi açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Saray Mahallesi'nde Ömer Gümüş adına yaptırılan taziyeevi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yaklaşık bir yıl önce Saray Mahalle muhtarı Şehmus Gültekin'in sosyal medyadan başlattığı taziyeevi yapım talebi karşılıksız kalmadı. İstanbul'da tekstil sektöründe hizmet veren Çermikli iş adamı Mehmet Gümüş, vefat eden babası Ömer Gümüş adına bu projenin yapımını üstlenerek, bir yıl gibi kısa bir sürede taziyeevinin yapımını tamamladı. Çermik Belediyesi ve hayırsever vatandaşların da katkı sunduğu taziyeevinin açılışı yapıldı. Açılış törenine Kaymakam Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerifle açılışı yapılan taziyeevinde, katılımcılara Ömer Gümüş hayrına yemek ikramında da bulunuldu. Açılışta konuşan Kaymakam Karataş, ilçeye kazandırılan taziyeevi için Gümüş ailesine teşekkür etti .

Gümüş ailesi tarafından babalarının adına yaptırılan taziye evi, 2 katlı bayan ve erkekler için ayrı ayrı katlar şeklinde tasarlanırken, aynı anda 300 kişiye hizmet verebilecek. - DİYARBAKIR