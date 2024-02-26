Çeşme'de Şubat Ayında Denize Giren Vatandaşlar Şaşırttı - Son Dakika
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Çeşme'de Şubat Ayında Denize Giren Vatandaşlar Şaşırttı

Çeşme\'de Şubat Ayında Denize Giren Vatandaşlar Şaşırttı

Türkiye'nin gözde tatil beldesi Çeşme'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayında denize girerek yüzdü. Çeşme sakinleri hafta sonu ve hafta içinde sahil kenarlarında bir araya gelerek denizin tadını çıkardı.

26.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:20
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Türkiye'nin gözde tatil beldesi Çeşme'de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek yüzdü.

Kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayında Çeşme'de denize girilmeye başlandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye'nin gözdesi turistik ilçede denizin tadını çıkardı. Denize giren vatandaşlar ise görenleri şaşırttı. Hafta sonu da özellikle sahil kenarlarında vakit geçiren Çeşme sakinleri hafta içinde de yine aynı noktalarda bir araya geliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çeşme'de Şubat Ayında Denize Giren Vatandaşlar Şaşırttı - Son Dakika
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