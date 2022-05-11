ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı - Son Dakika
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ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı

11.05.2022 17:21
ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'un Olağan Genel Kurulu'nda yeniden Birlik Başkanlığına seçilerek, güven tazeleyen Recep Gür, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'un Olağan Genel Kurulu'nda yeniden Birlik Başkanlığına seçilerek, güven tazeleyen Recep Gür, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Beraberinde ÇESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda yöneticileri, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetici ve personelleri, Birlik personelleri ve çok sayıda esnaf ve sanatkar ile birlikte Seçim Kurulu'na giden Gür, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada, tüm oda başkanları ile birlikte Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hizmet için çalışacaklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Recep Gür, "8 Mayıs'ta yaptığımız Olağan Genel Kurulumuzda oda başkanları ve oda yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun oyunu alarak yeniden Birlik Başkanlığına seçildim. Bu süreçte şahsıma oy veren vermeyen tüm oda temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bizler 40 oda olarak 20 bine yakın esnaf ve sanatkarlarımıza hizmetin en güzelini sunmak için gayret göstereceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser nezdinde de tüm emniyet mensuplarına ayrıca teşekkür eden Gür, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a da her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduğu için minnettar olduklarını söyledi.

Mazbata törenin ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindekiler Birlik binasına geçerek dualar eşliğinde kurban kestiler. Besmele çekerek görevine başlayan Gür, daha sonra mazbata törenine katılanlarla birlikte birlik binası önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM

ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı
ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı
ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı
ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı
ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı
ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı

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Esnaf ve Sanatkarlar, Recep Gür, Çorum, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ÇESOB Başkanı Recep Gür mazbatasını aldı - Son Dakika


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