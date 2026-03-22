Turgutlu Belediye Başkanı Akın\'ın acı günü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 16:02  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın vefat eden kayınpederi Cevdet Kaya, düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde defnedildi. Törene birçok siyasi ve toplumsal figür katıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın'ın babası Cevdet Kaya hayatını kaybetti. Merhum Kaya için bugün Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nde bulunan Orta Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu'nun önceki dönem belediye başkanları Serhat Orhan ve Turgay Şirin katıldı. Törende ayrıca siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kılınan namazın ve alınan helalliğin ardından Cevdet Kaya'nın naaşı, dualar eşliğinde Urganlı Kayalar Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:10:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.