Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyareti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ailesini hastanede ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

03.05.2025 19:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı yakınlarına hastanede taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ÖNDER'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Burada Önder'in aile bireyleri ve yakınlarıyla görüşen Yılmaz, başsağlığı dileğinde bulundu.

Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı. Yılmaz'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.

Cevdet Yılmaz\'dan Sırrı Süreyya Önder\'in ailesine taziye ziyareti
Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sırrı Süreyya Önder, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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