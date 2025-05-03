Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatından dolayı yakınlarına hastanede taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Burada Önder'in aile bireyleri ve yakınlarıyla görüşen Yılmaz, başsağlığı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaret sonrası hastaneden ayrıldı. Yılmaz'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.
Son Dakika › Yerel › Cevdet Yılmaz'dan Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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