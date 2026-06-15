Çevre Farkındalığı Semineri Bayburt’ta Düzenlendi - Son Dakika
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Çevre Farkındalığı Semineri Bayburt’ta Düzenlendi

Çevre Farkındalığı Semineri Bayburt’ta Düzenlendi
15.06.2026 09:44
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Bayburt'ta düzenlenen seminerde, çevre bilinci ve doğanın korunması ele alındı.

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, çevre farkındalığının artırılması amacıyla yükümlülere ve personele yönelik seminer düzenlendi.

Doç. Dr. Abdurrahman Sefalı tarafından verilen 'Çevre Bilinci ve Doğaya Saygı' konulu seminerde, doğanın korunması ve çevre bilincinin günlük yaşamda yaygınlaştırılması ele alındı.

Seminerde, Bayburt'un coğrafi yapısı, dağları, endemik bitki çeşitliliği ve zengin yaban hayatı hakkında katılımcılara bilgi verildi. Doğal değerlerin korunmasının önemine dikkat çekilen seminerde, çevreye duyarlı bireylerin toplum yaşamına sağlayacağı katkılar anlatıldı.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çevre Farkındalığı Semineri Bayburt’ta Düzenlendi - Son Dakika

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