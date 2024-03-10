Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Kadınlar Günü'nde kadınlarla buluştu

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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Erdem, "Gerek eğitim ve sağlıkta gerekse kültür-sanat ve bilimde, hayatın tüm alanlarında kadın ayak izinin daha çok olmasıyla hem demokrasi bilincimiz artacak hem de hayatın her kademesinde önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emekçi kadınlarla buluştu. Ceyhan Sosyal Hizmetler Vakfı Müdürlüğü ve Özel Ceyhan Başaranlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan kadınları ziyaret eden Erdem, kadınlara karanfil takdim etti.

Türkiye'nin yarınlara emin adımlarla ilerleyebilmesi için kadınların karar alma mekanizmalarında daha çok yer almasının önemine işaret eden Erdem, şöyle konuştu:

"Gerek eğitim ve sağlıkta gerekse kültür-sanat ve bilimde, hayatın tüm alanlarında kadın ayak izinin daha çok olmasıyla hem demokrasi bilincimiz artacak hem de hayatın her kademesinde önemli gelişmelere imza atacağımıza inanıyorum."

Ceyhan Belediyesi'nin kadın dostu bir belediye olduğuna dikkati çeken Erdem, ilçenin tüm bölgelerinde 'Kadın Eli Birimi' ve 'Toplum Merkezi' aracılığıyla tüm kadınlara dokunmaya, tüm hanelerdeki sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.