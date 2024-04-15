Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar\'ın düzenlediği teşekkür mitingine yoğun katılım

Yerel

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın düzenlendiği 'teşekkür mitingine yağmurlu havaya rağmen yüzlerce Ceyhanlı katıldı. Seçim öncesi verdiği vaatlerin tamamını yerine getireceğini belirten Başkan Aydar, mazbatasını alalı 1 hafta olmasına rağmen 3 projesine başladığını bildirdi.

Aydar, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aydar, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 'teşekkür mitingi' ve 'halk buluşması' programı düzenledi.

Aydar'ın düzenlediği mitinge yağmurlu havaya rağmen yüzlerce vatandaş katıldı.

Yapılan mitingde vatandaşların taleplerini dinleyen Aydar, seçim öncesi açıkladığı projelerin tamamının biteceğini söyledi.

Aydar, " Burada yağmurlu havaya rağmen bizlerle buluşan tüm Ceyhan halkına teşekkür ediyorum. Seçimi sizlerin takdiri ve güveni sayesinde kazandım. Bana inandınız bana güvendiniz. Bende buradan sizlere söz veriyorum. Seçim öncesinde hangi projelerin müjdesini verdiysem tamamını bitireceğim. Mazbatamı alalı 1 hafta oldu. Bu sürede 3 projemiz başladı. Daha iyi bir Ceyhan için el ele hep birlikte çalışacağız' diye konuştu. - ADANA