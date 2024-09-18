Ceyhan\'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, uyuşturucu ile mücadelede bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, "uyuşturucu ve bağımlılığa karşı topyekün mücadele etmeliyiz" dedi.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından, Ceyhan Belediyesi personeline yönelik "Madde Bağımlılığı Farkındalık Semineri" Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminerde, madde bağımlılığıyla mücadeleye dair önemli bilgiler paylaşıldı ve bağımlılığın toplumsal etkileri üzerinde duruldu.

Seminer, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması ve toplumsal bilincin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Eğitimde, madde bağımlılığına karşı alınabilecek önlemler, bağımlı bireylere yaklaşım şekilleri ve toplum olarak mücadele yolları detaylı bir şekilde ele alındı. Ceyhan Belediyesi personeli de seminer boyunca sorularını sorarak bu konuda bilinç kazandı.

"Uyuşturucuya karşı topyekün mücadele şart"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, uyuşturucu ile mücadelede bilinçlenmenin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı bir gelecek için toplumsal iş birliği şart. Ceyhan Belediyesi olarak, sadece fiziki hizmetlerle değil, toplum sağlığını koruyacak adımlar atarak da halkımızın yanındayız. Uyuşturucu ve bağımlılığa karşı topyekün mücadele etmeliyiz. Bu mücadelede de herkesin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz" dedi. - ADANA