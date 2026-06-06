Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Konser - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Konser

Ceza İnfaz Personeli Günü\'nde Konser
06.06.2026 22:14
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Sincan'da Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında müzikli etkinlik düzenlendi, önemli mesajlar verildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde konser düzenlendi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında konser etkinliği gerçekleştirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile çok sayıda ceza infaz kurumu personeli ve aileleri katıldı. Etkinlikte personel ve aileleri müzik dinletisi eşliğinde bir araya gelirken, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Konser boyunca katılımcılar çeşitli eserleri dinleme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan Genel Müdür Yılmaz, "Ülkemiz genelinde ilk kez kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, yalnızca belirli bir meslek grubuna tahsis edilmiş özel bir gün değildir, bugün adalet hizmetlerinin görünmeyen ancak vazgeçilmez kahramanlarına duyulan vefanın, devletimizin personeline verdiği değerin ve teşkilatımızın köklü kurumsal birikiminin tezahürüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle ceza infaz ve denetimli serbestlik hizmetlerinin her kademesinde görev yapan personelimizin özverisini, meslek adanmışlığını, kamu hizmetine sunduğu değerli katkıları bir kez daha takdirle yad ediyoruz" diye konuştu.

Ceza infaz hizmetleri kamuoyunda çoğu kez yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirildiğini söyleyen Yılmaz, "Oysa çağdaş infaz anlayışı güvenliği temin etmenin yanı sıra insan onurunu, saygıyı alan, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını hedefleyen ve suçun tekrarını önlemeye odaklayan çok yönlü bir yaklaşım ifade etmektedir. Bugün ceza infaz kurumlarımız ve denetimli serbestlik müdürlüklerimiz yalnızca mahkeme kararlarının yerine getirildiği fiziki yapılar olmayıp, aynı zamanda eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü, mesleki edinmenin teşvik edildiği, psikososyal hizmetlerin sunulduğu ve bireyin toplumsal yaşama yeniden hazırlanmasına katkı sağlayan yüksek öneme haiz kamu kurumlarıdır. Çünkü biliyoruz ki toplumsal güvenliğin kalıcı şekilde sağlanabilmesi yalnızca cezalandırma mekanizmasıyla değil, bireyin değişimine, gelişimine ve yeniden topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalarla mümkündür. Bu nedenle yürüttüğümüz her bir faaliyet yalnızca bugüne değil, toplumumuzun huzurlu ve güvenli yarınlarına yapılmış önemli bir yatırımdır. Şüphesiz ki bütün çalışmaların arkasındaki en büyük güç teşkilatımızın fedakar mensuplarıdır. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan çalışma arkadaşlarımız büyük bir sorumluluk bilinciyle, çoğu zaman mesai kavramının ötesine geçen bir anlayışla görevlerini yerine getirmektedirler" dedi.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan personel kurum güvenliği ve düzeninin sağlanmasının yanında hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Görevlerinin gerektirdiği kararlılığı insan odaklı yaklaşım ve yüksek bir meslek anlayışıyla birleştirerek devletimizin adalet anlayışını sahada temsil etmektedirler. Denetimli serbestlik müdürlüklerimizde görev yapan personelimiz ise hükümlülerin topluma yeniden uyum sağlamaları, sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve yeniden suç işlemeksizin hayatlarını sürdürme amacıyla büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Ünvanı ve görevi ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu hukukun üstünlüğünü esas alan, kamu düzenini ve insan odaklı ceza infaz anlayışının sahada en önde gelen temsilcilerinden biridir" dedi.

Yılmaz konuşmasını şöyle noktaladı:

"Bu yıl ilk kez kutladığımız Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kurumsal aidiyet duygumuzu daha da güçlendireceğine, mesleki dayanışmayı pekiştireceğine, yürüttüğümüz hizmetlerin toplum tarafından daha yakından tanınmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Konser - Son Dakika

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