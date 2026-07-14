CHP Bilecik'ten Özdemir ve Özel'e Destek

(BİLECİK) - Haber: Gökay Şimşek

CHP Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri, "Örgütümüzün demokratik tercihleriyle seçilmiş il Başkanımız Ali Özdemir'i, kurultay delegelerimizin iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i meşru irade olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri, düzenledikleri basın toplantısıyla CHP Bilecik İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Özdemir ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.

CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında yapılan basın açıklamasını, CHP Bilecik İl Genel Meclisi Grup Sözcüsü İsmail Hakkı Elmas okudu. Elmas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, CHP Bilecik İl Genel Meclisi üyeleri olarak, partimizin en temel gücünün örgüt iradesi ve demokrasi olduğuna inanıyoruz. Örgütümüzün demokratik tercihleriyle seçilmiş il başkanımız Ali Özdemir'i, kurultay delegelerimizin iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i meşru irade olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyoruz."

Kamuoyunda 'mutlak butlan' olarak ifade edilen değerlendirmeleri kabul etmiyor; partimizin geleceğinin, örgütün iradesi ve parti içi demokrasi temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. CHP'nin birliğini, bütünlüğünü ve örgütümüzün seçilmiş iradesini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."