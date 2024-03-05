CHP Bodrum adayı Mandalinci: " Gündoğan'da kanalizasyon için ilk kazmayı vuracağız"
MUĞLA - Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Gündoğan'ın kanalizasyona sorunuyla ilgili, "5 yıl içinde çözülmezse denizimiz kalmayacak. Temiz çevre, sürdürebilir turizm diyorsak, burada milyon dolara evler satılıyorsa, sokakta vidanjörler olmaz" dedi.
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, Gündoğan'da esnaf ziyaretinde bulundu, site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Mandalinci, mahalledeki kanalizasyon hattı eksikliğine ilişkin gelen sorular üzerine, konu üzerinde hassasiyetle durduklarını, Bodrum'un deniziyle, doğasıyla bir dünya markası olduğunu hatırlatan Başkan Adayı Mandalinci şunları ifade etti:
"Kanalizasyon sorununu 5 yıl içinde çözülmezse denizimiz kalmayacak. Doğamız, güzelliklerimiz kaybolacak. Temiz çevre, sürdürülebilir turizm diyorsak, burada milyon dolara evler satılıyorsa, sokakta vidanjörler olmamalı. Seçimin hemen sonrasında, 1 Nisan'dan itibaren kanalizasyona yönelik hazırlanan plan projeyi tamamlayıp, finansmanına bakacağız. Bu sorunla 5 yıl boğuşmuş, 35-40 yıl görmezden gelinen altyapı sorunlarına el atmış, eleştirilere maruz kalmış Ahmet Aras Başkanımız Büyükşehir Belediyesi'nin başına geçiyor. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini Bodrum'da hemşerilerimize sonuna kadar hissettireceğiz. Gündoğan'ın kanal sorununu çözeceğiz, ilk kazmayı vuracağız. Çalışmalardan kaynaklanacak olan olumsuzlukların en aza indirgenmesi için yüklenici firmanın çalışmaları etap etap yapmasını, birini tamamlamadan diğerine geçmemesini sağlayacağız. Proje tamamlanınca yöre halkımızla paylaşacağız, hangi dönemlerde nerede çalışma yapılacak bilecekler. Turizm sezonunun kapanmasıyla çalışmalara başlayacağız, sezon açılıncaya kadar devam ettireceğiz. Kanalizasyon sorunun çözülmedikten sonra ne işimizde ne gücümüzde ne denizimizde tam bir rahatlama mümkün olmayacak."
Başkan Adayı Tamer Mandalinci, siyasetin 31 Mart gecesi son bulacağını, herkesi kucaklayan hizmet anlayışının başlayacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:
"Bodrum, hoşgörünün, sevginin, saygının dünyaya örnek olduğu bir kent. Burada, bu ruhu güçlendirerek yaşatacağız. Tek istediğim bu yaşta Türk gençliğine örnek olmak, gençlere fırsat verildiğinde doğru değerlendirdiğini göstermek. Vatana, memlekete, millete faydalı işler yapmak için gençlerin can attığını ve cansiperane çalışacağını, herkesi kucaklayacağını göstermek"
Gündoğan Balıkçı Barınağı'ndaki esnafla bir araya gelen Mandalinci, daha sonra çarşı esnafları dükkanlarında ziyaret etti. Programı kapsamında site yöneticileri ve sakinleriyle de toplantı gerçekleştiren Mandalinci, gelen talepleri çözüme kavuşturmak için gerekenin yapılacağını söyledi.
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