CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Bolu İl Başkanı Karagöz: "Tüm Kadrolarıyla Birlikte Baba Ocağındayız"

21.05.2026 18:40  Güncelleme: 19:18
(BOLU) - CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, partisinin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına karşı parti üyeleriyle ortak açıklama yaptı. Karagöz, tüm partilileri bulundukları il ve ilçelerde partilerine sahip çıkmaya çağırdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Kararın ardından parti üyeleri ile birlikte açıklama yapan CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz şunları söyledi:

"Dün olduğu gibi bugün de yöneticilerimizle birlikte, Merkez İlçe Başkanımız ve yöneticilerimizle; disiplin kurulumuzla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, belediye meclisi ve ilgili meclis üyelerimizle, kısacası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'daki tüm kadrolarıyla birlikte baba ocağımızdayız. Dün olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Genel merkezimizle iletişimimiz devam ediyor. Ben buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum, bize inanan tüm üyelerimizi ve tüm seçmenlerimizi, bağlı oldukları başta il başkanlıklarına ve ilçe başkanlıklarına, iradelerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz de genel merkezimizden aldığımız bilgileri anbean sizlerle paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu örgütü, tüm kadrolarıyla birlikte görevinin başında, baba ocağındadır."

Kaynak: ANKA

18:52
Mutlak butlan kararına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
18:06
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
