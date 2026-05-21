CHP\'de Kriz: Genel Merkez Önünde Toplanma

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye ilişkin 'mutlak butlan' kararı sonrası Genel Merkez önünde hareketlilik yaşanıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Kararın ardından Özgür Özel, partilileri Genel Merkez'e çağırdı. CHP'li il ve ilçe yönetimleri olmak üzere milletvekilleri Genel Merkez'in önünde toplanmaya başladı. - ANKARA