 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'de yerel seçim çatlağı büyüyor: Adaylardan Özgür Özel'e tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'de yerel seçim çatlağı büyüyor: Adaylardan Özgür Özel'e tepki yağdı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'de Murat Gerenli'nin aday olduğunun açıklanmasıyla belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.

CHP\'de yerel seçim çatlağı büyüyor: Adaylardan Özgür Özel\'e tepki yağdı
15.01.2024 - 23:05,  Güncelleme: 23:23
Abone Ol

CHP'de yerel seçim çatlağı büyüyor: Adaylardan Özgür Özel'e tepki yağdı

Bağrışmalar nedeniyle basın mensupları toplantıdan çıkarıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'de Murat Gerenli'nin aday olduğunun açıklanmasıyla belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığının haftalık toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen Murat Gerenli, adaylığını açıklamak için kürsüye çıktı. Gerenli'nin konuşması sonrasında söz hakkı isteyenler kürsüye çıktığı sırada belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, Özgür Özel'in sözlerini hatırlatarak "demokrasi" çağrısı yapınca İl Başkanı Bora Terzi ve Murat Gerenli'yi destekleyen üyelerden tepki aldı. Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti. Bu duruma sosyal medya platformlarında pek çok vatandaş tepki gösterdi.

Süreç nasıl ilerledi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan seçilmeden önce kırmızı çizgisinin ön seçim ve demokrasi olduğunu vurgulamıştı. Parti üye ve aday adayları da hem sahada hem sosyal medyada belediye başkanı adayının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti. CHP'de çok sayıda ilçede ön seçim kararı alınırken, Lüleburgaz'da belediye başkan adayı atama usulüyle belirlenerek, mevcut Belediye Başkanı Murat Gerenli aday gösterildi. Bu süreçte CHP Lüleburgaz Belediye Başkan aday adaylarından Özgür Kaya, 11 bin ıslak imza toplayarak genel merkeze "halk ön seçim istiyor" şeklinde talebini sundu. CHP il ve ilçe yönetimi de genel merkeze ön seçim talepleri olduğunu iletti. Belediye başkan adayının atama usulüyle belirlenmesi üzerine aday adaylarının bir araya gelerek, bağımsız bir adayı destekleyecekleri iddia edildi. Bu kişiler arasında partinin aday adaylarından Özgür Kaya, Hakan Dedeoğlu, Serap Ürün ve eski Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak'ın da yer aldığı ileri sürüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Gerenli, Kırklareli, Lüleburgaz, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'de yerel seçim çatlağı büyüyor: Adaylardan Özgür Özel'e tepki yağdı - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:27:02. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'de yerel seçim çatlağı büyüyor: Adaylardan Özgür Özel'e tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement