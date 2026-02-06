CHP Maçka İlçe Başkanlığı "Adaletsizliğe Karşı Sessizlik ve Sarı Maske" Eylemi Gerçekleştirdi - Son Dakika
Yerel

CHP Maçka İlçe Başkanlığı "Adaletsizliğe Karşı Sessizlik ve Sarı Maske" Eylemi Gerçekleştirdi

06.02.2026 22:54  Güncelleme: 10:11
CHP Maçka İlçe Başkanlığı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğu ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek için 'Adaletsizliğe Karşı Sessizlik ve Sarı Maske' eylemi düzenledi. İl Başkanı Mustafa Bak, başkanların 318 gündür haksız yere tutulduğunu belirterek, sağlık sorunlarına dikkat çekti ve tutuklamaların hukuki olmadığını savundu.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) CHP Maçka İlçe Başkanlığı tarafından, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğu ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "Adaletsizliğe Karşı Sessizlik ve Sarı Maske" eylemi düzenlendi.

Nesi Kayaları'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda il başkanı Mustafa Bak, konuşma yaptı.

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, belediye başkanlarının 318 gündür haksız bir şekilde tutulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Adaletin de hakkaniyetin de öldüğü günden bugüne kadar 318 gün geçmiştir"

"Aslında söylenecek sözlerin hepsi söylendi. Hukuk öldü. Adalet öldü. Vicdanlar karardı. Mehmet Murat Çalık başkanımız, Ekrem İmamoğlu başkanımız, Hasan Akgün başkanımız ve diğer başkanlarımız tam 318 günden beri tutsak. Mehmet Murat Çalık başkanımız bu toprakların evladı hiçbir suçu olmamasına rağmen iddianamesi daha hazırlanmamasına rağmen hukuk ihlal edilerek siyasi yargı kararlarıyla tam 318 günden beri içeride rehin tutulmaktadırlar. Tam da burada vicdanların da adaletin de hakkaniyetin de öldüğü günden bugüne kadar 318 gün geçmiştir. Değerli arkadaşlarım, Mehmet Murat Çalık başkanımız ağır sağlık koşulları, sağlık sorunları yaşamasına rağmen hastanede birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kalmasına rağmen olumsuz cezaevi koşullarına rağmen daha bundan 20 gün önce hastalığının tekrar nüksetmesine rağmen neden hastanede tedavisi tamamlanmadan sağlığına kavuşmadan tekrar cezaevine geri gönderilmektedir. Bu yaşam hakkının açıkça bir ihlalidir. Murat Çalık başkanımızın yaşam hakkı elinden alınmaya çalışılmaktadır. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz."

Mehmet Murat Çalık başkanımızın bir suçu varsa biz ayrıcalık istemiyoruz. Ama tam 318 gündür iddianamesini hazırlamayanlar tutuklanmasına sebep bir suç teşkil ediyorsa neden tutuklayıp daha sonra iddianame hazırlıyorsunuz? Bu hukuk ihlalini bizim seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı bilinçli bir şekilde yaptığınızı bizler biliyoruz. Ama şunu söyleyelim bu topraklardan vatan haini çıkmaz. Bu topraklardan casus çıkmaz. Bizim atalarımızın kanıyla yoğrulmuştur bu topraklar. Bu bayrağımızın rengi atalarımızın kanından alınmıştır. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz. Mehmet Murat Çalık başkanımız, Ekrem İmamoğlu başkanımız, Hasan Akgün başkanımız hepsinin alnı ak dimdik ayaktadır. Kendilerine yapılan suçlamalar elbet bir gün çökecektir. Ama bu yapılanları bizler asla unutmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Bunu asla unutmayacağız.

Buradan bir kez daha sesleniyorum. Mehmet Murat Çalık başkanımızın tutuksuz yargılanmasının önü bir an önce açılmalıdır. Sağlık koşulları, sağlığı bir an önce hastane koşullarında tedaviye tedavi edilmelidir. Ailesinin yanında benim Gülseren teyzemin günlerce gözyaşı akıtanların bunun hesabını bir kez daha buradan soracağımızı söylüyoruz. Kimsenin o teyzenin gözyaşını akıtmaya, ona hastane kapılarında cezaevi kapılarında bekletmeye hakkı yok. Mahkeme kararları kamu vicdanıyla örtüşmek zorundadır. Hiç kimse kamu vicdanının dışında bir mahkeme kararıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı içeride tutmaz tutamaz. Bizler sonuna kadar yanlarında olacağız. Bu mücadelede onların dimdik arkasında duracağız. Asla onlar yalnız değildir. Asla yalnız yürümeyecektir."

