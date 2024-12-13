CHP'den Basına Destek Toplantısı

Yerel

(OSMANİYE)- CHP Osmaniye il ve ilçe örgütü, basın mensuplarıyla ile bir araya geldi. CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, "Gazetecileri çantada keklik gören, vereceği üç kuruş ile istediği haberi yaptıracağını zanneden hastalıklı bir zihniyet bu ilde maalesef şu an hakim durumda" dedi.

Osmaniye Seyirtepe'de gerçekleştirilen basın buluşmasına Osmaniye'de görev yapan ajans muhabirleri ve yerel muhabirler katıldı. Basının gerek ulusalda gerek yerelde önemini cok iyi bildiklerini ifade eden CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, doğruları açıkça ve dürüstçe yazmak ve muhalif olmanın verdiği dezavantajları çok iyi bildiklerini belirtti. Yavuzer, şunları söyledi:

"Kıymetli basın mensubu arkadaşlar, Türkiye'de basın mensubu olmak zordur. Osmaniye'mizde ise çok daha zordur. Hele birde doğruları korkmadan yazmanın ve muhalif gazeteci olmanın bu şehirde her zaman bir bedeli olmuştur. Ayrıca Osmaniye maalesef basın mensuplarının en az değer gördüğü illerden birisidir.

"Gazeteciler çantada keklik değildir"

Gazetecileri çantada keklik gören, vereceği üç kuruş ile istediği haberi yaptıracağını zanneden veya ahbap çavuş ilişkisi ile ben onu bunu devreye sokar istediğimi yaptırım diyen hastalıklı bir zihniyet bu ilde maalesef şu an hakim durumda. Ben hiçbir basın mensubu büyüğümün satın alınamayacağını ve istemedikleri bir şeyi kimsenin yaptıramayacağını ben gayet iyi biliyorum. Maalesef böyle bir algı mevcut bu algıyı hep birlikte yıkmamız gerekmektedir. Bizden de gelse başka yerden de gelse hangi basın mensubu arkadaşımıza bir hakaret veya tehdit gelirse hep birlikte örgütlü bir tepki göstermeliyiz."