CHP'den Hayvancılık Krizine Tepki

11.04.2026 10:06
CHP Karacasu İlçe Başkanı, hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına ve yanlış politikalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

(AYDIN) - Haber: Özgür DEDEOLUK

CHP Karacasu İlçe Başkanı Erdinç Gümüş, Karacasu ve Türkiye genelinde hayvancılık sektöründeki derinleşen krize dikkati çekerek,  2024-2025 verilerine göre maliyet artışları ve yanlış politikalar nedeniyle hem üreticinin hem de vatandaşın çıkmaza girdiğini söyledi.

CHP Karacasu İlçe Başkanlığı, hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir basın açıklaması düzenledi. İlçe Başkanı Erdinç Gümüş'ün ev sahipliğindeki toplantıya; CHP Karacasu Kadın Kolları Başkanı Zeynep Güvendi ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Yasin Özefe ve ilçe ana kademe yönetim kurulu üyeleri katılarak destek verdi.

Gümüş, Karacasu'nun güncel verilerini paylaşarak, "Karacasu'muzda yaklaşık 6 bin büyükbaş, 44 bin küçükbaş hayvan bulunmakta ve ortalama bin 800 kişi bu alanda üretim yapmaktadır. Ancak maliyet fiyatlarını irdelediğimizde yem, saman, veteriner, işçi, nakliye, su ve elektrik fiyatlarında yüzde 45'ten başlayıp yüzde 100'e varan artışlar yaşandığını görüyoruz" dedi.

"28 bin lira asgari ücretle bu fiyatlara ulaşmak mümkün müdür?"

Piyasadaki fiyat dengesizliğine sert tepki gösteren Gümüş, süt ve et piyasasındaki yaşananları da şu sözlerle eleştirdi:

"Üreticiden toptan alınan sütün litresi 14 TL ile 23 TL arasındayken, marketlerde 40 TL ile 70 TL arasında satılıyor. Bu makas halkımız aleyhine açılmış, hem üretici hem tüketici mağdur edilmiştir. 2024/2025 yılında kıymanın kilosu 325- 550 TL iken şimdi 800- 1000 TL arasındadır. Kuşbaşı ve antrikot gibi ürünlerde durum daha da vahimdir. Küçükbaş kurbanlıklar 10-20 bin TL'den 30-50 bin TL'ye; büyükbaş kurbanlıklar ise 70-200 bin TL bandından 100-370 bin TL bandına fırlamıştır. 28 bin lira asgari ücretle bu fiyatlara ulaşmak mümkün müdür?"

?"İthalata mahkum edildik"

Türkiye'nin üretimden koparıldığını kaydeden Gümüş, ithalat rakamlarına ilişkin ise, "2025 yılında Türkiye 739 bin 706 baş hayvan ithal etti ve 1 milyar 191 milyon dolar ödeme yapıldı. İthal edilenlerin büyük kısmı kesimlik olup sadece 68 bini damızlıktır. 2026 yılı için de başvurular şimdiden toplanmaya başlandı. Eskiden ihraç ediyorduk şimdi her şeyimiz ithal oldu. Dışarıdan gelen hayvan ve yem çözüm değildir; üreticimiz haciz kıskacındadır" değerlendirmesinde bulundu.

?Erdinç Gümüş, sistemdeki adaletsizliğe dikkati çekerek, "Pırlanta ve mücevherden vergi alınmayan bir sistemde hayvancılığın gelişmesini beklemek hayaldir. Bugün birikimle ev veya araba almak imkansızdır ancak aileden miras kalırsa sahibi olunabilir. Büyükşehirlerdeki halkımızın durumu daha da zor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
10:04
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
09:32
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
"Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
Advertisement
