CHP, Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklamasına Tepki Gösterdi

Yerel

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - CHP Bilecik İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklamasına tepki gösterdi. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "Bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

CHP Bilecik İl Örgütü, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını Merkez Atatürk Parkı'nda protesto etti. İl Başkanı Ali Özdemir, şunları söyledi:

"Esenyurtluların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. "