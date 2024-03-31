CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Oyunu Kullandı

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MELTEM KARAKAŞ

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Melahat Ünügür Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Melahat Ünügür Ortaokul'unda çocukları Ata ve Aras ile oyunu kullandı. Ünlüce, seçim sürecinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

"ESKİŞEHİR HALKINA GÖSTERDİKLERİ TEVECCÜH İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ünlüce yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"31 Mart 2024'e geldik. Uzun bir seçim süreci koşusundan sonra. Ben bugün Eskişehir demokrasisi için güzel bir gün olsun diye umuyorum ve diliyorum. Öncelikle seçim sonuçlarının Eskişehir için hayırlı olmasını sonra da Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İnsanın kendine oy vermesi çok değişik bir duygu olsa gerek. İlk defa bugün tecrübe edeceğim. Eskişehir halkına seçim süreci boyunca gösterdikleri teveccüh için, yakınlık için, o müthiş samimiyet için teşekkür ediyorum ve tekrar hayırlı olmasını diliyorum."