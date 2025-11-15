CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan ANKA'ya Ziyaret

(İZMİR) – CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ANKA Haber Ajansı Ege Bölge Temsilciliği'ni ziyaret etti.
CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özdemir, ANKA Haber Ajansı Ege Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Heyeti, Ege Bölge Temsilcisi Gizem Çetinkol karşıladı.
Ziyarette bölgesel gündem, yerel yönetim çalışmaları ve basın-emek ilişkileri konuşuldu.
CHP'li Bulut, ANKA personeline çalışmalarında başarılar diledi.
