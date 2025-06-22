CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek\'in Kızı Nehir Zeyrek\'e Destek Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'nin ikinci oturumunda da yalnız bırakmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında ter döken Nehir Zeyrek, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sınav salonuna annesi Nurcan Zeyrek ve Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte geldi.

Özel, okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek, başarılar diledi. Bir süre burada sınavın başlamasını bekleyen Özel ve Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, sınavın başlaması sonrası okuldan ayrıldı. - MANİSA