Gökhan Günaydın'dan Utanç Dolu Açıklama

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Günaydın, "Senin koruyacağın şey küçücük bir çocuk mu yoksa o küçük çocuğa tasavvuf eden ve onu diri deri öldürüp arkasından da bir dere yatağına gömen bir aile mi? Ben büyük bir utanç duyuyorum. Türkiye'nin bütün bu utançtan bir an evvel kurtulması ve yeniden ahlaklı, erdemli bir yürüyüşe başlamasının zamanı geldi geçiyor" dedi.

Samsun'da CHP'nin 101'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. İsim vermeden AK Parti Diyarbakır Miletvekili Galip Ersarioğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Günaydın, şunları söyledi:

"Türkiye gerçekten çok büyük bir utancı yaşıyor. Küçücük bir kız çocuğumuz 20 gün boyunca yirmi haneli bir köyde nasıl öldürüldüğü bulunamadan maalesef büyük bir zaman kaybedildi. Oysa bunun normal bir soruşturma ile ortaya çıkmasının bu kadar uzun sürmeyeceğini herkes biliyor. Sonrasında anlaşıldı ki tahmin edildiği gibi bu bir siyasi koruma altında ve siyasi korumayı yapanlar da bunu açıklamaktan hiç utanmadılar. Bir milletvekili çıktı; 'bildiklerimi anlatırsam garip şeyler olur, aileyi de tanıyoruz' dedi. Şimdi senin koruyacağın şey küçücük bir çocuk mu yoksa o küçük çocuğa tasavvut eden ve onu diri deri öldürüp arkasından da bir dere yatağına gömen bir aile mi? Ben büyük bir utanç duyuyorum. Türkiye'nin bütün bu utançtan bir an evvel kurtulması ve yeniden ahlaklı, erdemli bir yürüyüşe başlamasının zamanı geldi geçiyor."