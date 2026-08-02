CHP Havran'a Yeni Başkan Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Havran'a Yeni Başkan Atandı

CHP Havran\'a Yeni Başkan Atandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhterem Dönmez, CHP Havran İlçe Başkanlığı'na atandı ve birlik mesajı verdi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)- CHP Havran İlçe Başkanlığı görevine eski ilçe başkanlarından Muhterem Dönmez atandı.

CHP Havran İlçe Başkanlığı görevine Muhterem Dönmez atandı. Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Dönmez, parti örgütünü daha da güçlendirmek için çalışacaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dönmez, yeni yönetim anlayışıyla ilçe genelinde saha çalışmalarını artıracaklarını, vatandaşlarla daha güçlü iletişim kurarak yerel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Dönmez, parti içindeki dayanışmanın önemine dikkat çekerek, görevlendirmenin CHP Havran İlçe Örgütü'ne hayırlı olmasını temenni etti.

Atamanın ardından CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da Muhterem Dönmez'i telefonla arayarak tebrik etti. Sarı, Dönmez'e yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Havran'ın Dereören Mahallesi'nde doğup büyüyen Muhterem Dönmez, daha önce de CHP Havran İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Havran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Havran'a Yeni Başkan Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

15:10
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:20
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
14:19
Arınç’tan Davutoğlu’na: “Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz“
Arınç'tan Davutoğlu'na: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz"
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 15:24:37. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Havran'a Yeni Başkan Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.